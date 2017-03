Bordeaux : C. Carrasso - "cassé notre plan" « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impeccable pendant plus d’une heure face à l’AS Monaco (1-2) samedi à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, Bordeaux a lâché sur la fin. Venus pour défendre, les Girondins ne sont pas passés loin de réussir leur coup, au grand dam du portier aquitain, Cédric Carrasso (35 ans, 15 matchs en L1 cette saison). "On voulait les rendre impatients, on a essayé de les embêter. (…) On avait mis un truc en place pour les contrarier, ça avait bien marché mais on prend un but sur un coup de pied arrêté et un cafouillage, a déploré le Girondin au micro de Canal+. Ça a cassé notre plan, on avait bien fait les choses jusque-là, et derrière ils mettent un but fantastique. Il y a des buts, il faut savoir les apprécier, tu ne peux dire que bravo au joueur." Battu sur un bijou de Joao Battu sur un bijou de Joao Moutinho (30 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) de l’extérieur de la surface en pleine lucarne, l’ancien Marseillais ne peut que s’incliner !

