L1 : Monaco 2-1 Bordeaux (fini)

Longtemps tenu en échec, Monaco a fait la différence en fin de match face à Bordeaux (2-1) ce samedi à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Même si elle a été décrochée dans la douleur face à un adversaire bien en place, cette victoire place l'ASM dans de bonnes dispositions avant de retrouver Manchester City mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-5 à l'aller).

Malgré une partie débutée sur un rythme soutenu, le match tardait à s'emballer en raison d'un déchet technique excessif de chaque côté. En échec face au bloc aquitain, l'ASM abusait de longs ballons inefficaces. Avant la demi-heure, Fabinho parvenait enfin à s'échapper dans la surface. Mais Sankharé accrochait le Brésilien par derrière et l'arbitre ne bronchait pas alors que le penalty semblait flagrant…

La partie s'emballait enfin un peu à l'approche de la mi-temps, les offensives princières se faisaient plus incisives mais Carrasso s'interposait devant Jemerson puis Lemar. Solides défensivement, les Girondins auraient même pu se montrer plus dangereux avec un peu plus de conviction en contre, à l'image de cette tête de Laborde pas passée loin avant la pause…

Revenue des vestiaires avec de meilleures intentions, l'ASM accentuait ensuite la pression. Mais Germain manquait le cadre puis Gajic sauvait sur sa ligne ! Finalement, la libération venait de l'inévitable Mbappé qui débloquait la situation d'une frappe imparable à la suite d'un corner (1-0, 68e). Dans la foulée, Moutinho faisait le break sur un éclair de génie aux 20 mètres qui finissait en pleine lucarne (2-0, 74e). Sous l'impulsion des entrées de Ménez, Rolan et Ounas, les Girondins passaient toutefois à l'attaque en fin de rencontre et l'Uruguayen profitait d'une passe en retrait hasardeuse de Jemerson pour contrer Subasic et relancer le match (2-1, 84e).

Même s'il a tremblé sur la fin, Monaco assure l'essentiel ! Ce résultat permet au leader du championnat de prendre provisoirement 5 longueurs d'avance sur Nice et 6 sur le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lorient dimanche (21h).