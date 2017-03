Lyon : Genesio a entendu Fekir « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué ces dernières semaines, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais Nabil Fekir (23 ans, 35 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) a réalisé une entrée décisive dans l’axe jeudi face à l’AS Roma (4-2) en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Alors qu’il l’utilisait régulièrement comme ailier, sans succès, l’entraîneur du Tricolore, Bruno Genesio, compte désormais se plier aux préférences du joueur. "Si nous en avons parlé tous les deux ? Oui... Puis je vois aussi certaines choses. Il ne faut pas être borné. Il est très à l’aise derrière l’attaquant, donc on l’utilisera là où il est plus à l’aise, a annoncé le coach des Gones devant la presse. Je pense qu’il n’a pas trop envie de jouer à ce poste-là (sur l’aile, ndlr), je peux le comprendre, et du coup il n’est pas aussi performant qu’on aimerait qu’il le soit. Mon rôle, c’est de le mettre au poste où il sera le plus performant." Dans l’axe, Fekir peut se permettre d’être moins impliqué dans le repli défensif… Dans l’axe, Fekir peut se permettre d’être moins impliqué dans le repli défensif…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+