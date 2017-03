PSG : Emery veut gagner le respect des arbitres

A Barcelone mercredi, même s'il n'explique pas tout, l'arbitrage contraire de M. Aytekin a grandement pesé dans la balance. Pour Unai Emery, il est presque normal - à comprendre dans la norme, et non dans la logique - que les grands clubs soient avantagés. Et pour l'entraîneur espagnol, le Paris Saint-Germain doit continuer à travailler pour devenir un club majeur européen et donc gagner le respect des arbitres.

"Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais certaines ne peuvent pas être contrôlées, comme les décisions de l'arbitre. Ça a joué dans le résultat. On a besoin de gagner le respect. Il faut travailler pour ça. On sera mieux préparés la prochaine fois, estime Emery, interrogé en conférence de presse ce samedi. Nous pouvons gagner plus de respect. Quand tu regardes le match, c'est clair."

L'OL est donc un très grand club français.