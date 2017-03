PSG : 4 absences de taille à Lorient !

Après sa terrible déconvenue de Barcelone, le Paris Saint-Germain tentera de relever la tête demain dimanche à Lorient. Mais en Bretagne, Unai Emery sera privé de quatre joueurs majeurs. En plus de Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison), suspendu, l'entraîneur espagnol du PSG devra encore composer sans Thiago Motta (34 ans, 24 matchs en L1 cette saison), toujours pas remis de sa blessure au mollet, ni Lucas (24 ans, 28 matchs et 9 buts en L1 cette saison) et Blaise Matuidi (29 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Ils ne sont pas prêts pour demain", a simplement annoncé Emery en conférence de presse ce samedi.