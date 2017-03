Real : le Bayern veut foncer sur James !

Real : le Bayern veut foncer sur Jame s ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas titulaire dans l'esprit de Zinedine Zidane, James Rodriguez (25 ans, 13 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) pourrait quitter le Real Madrid cet été. Si de nombreux clubs seront prêts à le récupérer, c'est le Bayern Munich qui serait le plus chaud pour attirer le milieu offensif colombien, affirme Marca, qui en fait sa Une ce samedi. L'entraîneur du club bavarois, Carlo Ancelotti, a toujours pensé le plus grand bien de l'ancien Monégasque lorsqu'il l'a eu sous ses ordres chez les Merengue. Avec Robben et Ribéry qui vieillissent, James serait assurément un super coup pour le Bayern. Reste à savoir si la direction munichoise est prête à débourser entre 60 et 80 millions d'euros pour s'offrir le Colombien...

