Dortmund : Aubameyang aura le choix « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son statut de buteur vedette du club, son comportement en agace plus d'un en interne. Pour cette raison, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 31 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) pourrait bien quitter le Borussia Dortmund cet été. Du côté du BvB, on laisse entendre que la décision finale reviendra à l'attaquant gabonais. "Depuis le premier jour où il nous a rejoint, je n’ai jamais eu le sentiment qu’Aubameyang pouvait nous quitter. Je pense qu’il sent qu’une grande équipe se construit ici. Je vois comment il se comporte avec les joueurs comme Dembélé, Reus, Pulisic, et tous les autres d’ailleurs. Voilà pourquoi je ne pense pas à son départ, a ainsi confié le directeur général du club allemand, Hans-Joachim Watzke, à Bild. Après, si Aubame éprouve le désir de partir, eh bien nous prendrons place autour d’une table et nous en discuterons. Mais encore une fois, je n’ai pas le sentiment que ce soit le cas." Outre le PSG et le Milan AC, le Gabonais intéresserait très fortement Manchester City. A en croire la presse anglaise, Aubameyang serait ainsi la priorité de Pep Guardiola en cas de départ de Sergio Agüero. Outre le PSG et le Milan AC, le Gabonais intéresserait très fortement Manchester City. A en croire la presse anglaise, Aubameyang serait ainsi la priorité de Pep Guardiola en cas de départ de Sergio Agüero.

