Nantes : Conceiçao s'explique pour Riou

Pourtant capitaine du FC Nantes, le gardien Rémy Riou (29 ans, 22 matchs en L1 cette saison) a été relégué sur le banc des remplaçants au profit de Maxime Dupé (24 ans, 6 matchs en L1 cette saison). Pour Sergio Conceiçao, le meilleur joue, tout simplement.

"On me paie pour choisir et voir qui est le plus en forme. Pour moi, le statut et le salaire ne sont pas importants. L’important, c’est l’équipe. Et ils ont un comportement magnifique. Etre capitaine, ça ne veut pas dire qu’on va jouer tout le temps. Et s’il ne joue pas, ce n'est pas pour ça que ce n’est pas un leader du vestiaire. J’ai défini et expliqué des règles quand je suis arrivé. Il n’y a pas de problème quand on parle dans les yeux et qu’on est clair", a fait savoir l'entraîneur des Canaris.

Riou peut toujours se rassurer en se disant que le Portugais ne voulait pas entendre parler de Dupé à son arrivée.