Atletico : Simeone n'a pas oublié Falcao « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s'il n'est plus au club depuis 2013, Radamel Falcao (31 ans, 30 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas été oublié du côté de l'Atletico Madrid. En particulier de son entraîneur Diego Simeone, qui se dit ravi du retour au premier plan de l'attaquant de l'AS Monaco. "Son retour ne me surprend pas. Je le connais bien et je l’aime beaucoup. Il a traversé des moments compliqués, mais il a ce côté rebelle et une force intérieure énorme. Toutes les bonnes nouvelles pour lui me rendront heureux. Sa forme actuelle est extraordinaire et je suis heureux pour sa famille et lui", a ainsi commenté le technicien argentin en conférence de presse. L'ASM aura besoin d'un Falcao au top pour faire tomber Manchester City la semaine prochaine en Ligue des Champions. L'ASM aura besoin d'un Falcao au top pour faire tomber Manchester City la semaine prochaine en Ligue des Champions.

