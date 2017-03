OM : F. Thauvin - "des gamineries"

Dimitri Payet avait prévenu le matin du match (voir la brève d'hier à 10h54) : entre Florian Thauvin et lui, la hache de guette a été enterrée. On a pu s'en apercevoir face à Angers vendredi (3-0), quand, à la suite d'une belle combinaison entre les deux hommes sur coup franc, l'OM ouvrait le score. Visiblement, le courant passe bien désormais et les insultes prononcées par Thauvin à l'égard de Payet en février 2015 à Rennes sont oubliées.

"C’était il y a quoi, deux ans, trois ans ? C’étaient des gamineries, des erreurs du passé. C’est aussi de ma faute, j’ai une responsabilité. On a été bêtes tous les deux de se comporter comme ça ! Mais on a compris que ce n’était pas en se faisant la guerre qu’on y arriverait. C’est quelqu’un que j’ai appris à connaître et à apprécier", a assuré l'ancien Bastiais après le succès des siens face au SCO.