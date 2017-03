Bordeaux : Gourvennec et l'énigme Contento « Par Eric Bethsy - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2013, le latéral gauche des Girondins de Bordeaux Diego Contento (26 ans, 16 matchs en L1 cette saison) a énormément déçu depuis son arrivée. Beaucoup se demandent encore comment l’Italo-Allemand a pu évoluer au sein du club bavarois… Enfin satisfait des performances de son défenseur, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec a une théorie. "D'une certaine manière, il a fallu que Diego fasse le deuil du Bayern, a expliqué le technicien dans les colonnes de L’Equipe. Quand vous êtes formé dans un très grand club et que vous vous retrouvez dans un club d'un autre niveau, il faut accepter le décalage... Aujourd'hui, Diego démontre qu'il a dépassé cette période." Deux ans et demi plus tard, il était temps... Deux ans et demi plus tard, il était temps...

