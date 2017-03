Atletico : A. Griezmann - "j'en ai marre"

Annoncé dans le viseur de Manchester United, l’attaquant de l’Atletico Madrid Antoine Griezmann (25 ans, 25 matchs et 12 buts en Liga cette saison) n’a pourtant jamais ouvert la porte à un départ. Agacé par les questions incessantes sur son avenir, l’ancien joueur de la Real Sociedad a donc mis les choses au clair une bonne fois pour toutes.

"On me pose toujours la même question et j'en ai marre. Mais comme je dis toujours, je suis très heureux ici, le temps y contribue beaucoup, mes coéquipiers font partie des meilleurs joueurs et l'entraîneur est top. Donc je suis bien ici, je n'ai aucune raison de partir", a certifié l’international français sur la chaîne espagnole La 1.

Le manager mancunien José Mourinho est fixé.