PSG : Motta, le supporter attend des excuses

Confronté à la colère des supporters à l’aéroport du Bourget, quelques heures après la défaite à Barcelone (6-1) mercredi en Ligue des Champions, le milieu du Paris Saint-Germain Thiago Motta (34 ans) a renversé un fan avec son véhicule. Même si l’international italien dément (voir ici), l’homme blessé, qui a porté plainte, confirme sa version et attend des excuses.

"Il m’a fauché avec sa voiture. Je suis passé sur le capot et je suis retombé. En repartant, sa voiture a tapé mon pied, a raconté la victime à RMC. (...) Ce que j’attends, c’est déjà que la justice fasse son travail. Et que Thiago Motta me fasse des excuses. Son agent a dit 's’il a tapé quelqu’un'. Je confirme qu’ils ont tapé quelqu’un. Donc qu’il me fasse des excuses. Ça n’a rien à voir avec l’argent."

Autant dire que Motta n’a pas fini d’entendre parler de cet incident.