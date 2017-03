PSG : Emery garde la confiance d'Al-Khelaïfi !

PSG : Emery garde la confiance d'Al-Khelaïf i ! « Par Eric Bethsy - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Enervé après l’humiliation à Barcelone (1-6), mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi veut du changement. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, le dirigeant a annoncé que le club francilien allait "envoyer l’été prochain des signaux forts". Mais ces modifications ne concerneront pas l’entraîneur Unai Emery, très critiqué ces derniers jours, mais qui gardent la confiance de son supérieur. "Depuis son arrivée, Unai Emery travaille énormément chaque jour pour faire progresser cette équipe. Nous devons maintenant tirer tous les enseignements de cet échec et non pas réagir sous le coup de l'émotion, a confié le patron du PSG. J’ai déjà eu de longues conversations avec le coach ces deux derniers jours. Unai a des qualités en lesquelles nous croyons. Il a mon soutien plein et entier. Avec lui, nous allons parler des changements qui seront nécessaires à l’intersaison." Mais Emery le sait, un revirement de situation est toujours possible. Et ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire… Mais Emery le sait, un revirement de situation est toujours possible. Et ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire…

