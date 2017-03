L1 : Marseille 3-0 Angers (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après sa victoire 4-1 à Lorient, l'Olympique de Marseille a su confirmer en dominant Angers 3-0 ce vendredi. Largement mais pas aisément. Car le SCO n'a pas démérité au Vélodrome, seul un Pelé des grands soirs l'empêchant de marquer. Les hommes de Rudi Garcia prenaient rapidement les devants dans ce match. Sur un coup franc, inexistant, Payet décalait sur sa gauche Thauvin, qui, d'une frappe puissante, surprenait Michel (1-0, 9e). Les hommes de Rudi Garcia ne tardaient pas à doubler la mise. Lancé par Payet, Cabella se jouait de Michel avant de marquer dans le but vide (2-0, 20e). Dans la foulée, Pelé réalisait un arrêt énorme sur une frappe de Toko Ekambi. Peu après la demi-heure de jeu, le portier marseillais brillait encore à deux reprises sur une situation angevine très chaude. Sur le contre qui suivait, Lopez avait lui la balle du 3-0 mais il ne cadrait pas sa tentative. Une action complètement folle. Au retour des vestiaires, Thauvin pouvait lui aussi sceller le sort de cette partie mais Michel imitait Pelé. L'ancien Bastiais y parvenait un peu plus tard, à la réception d'une passe (frappe ?) manquée de Sanson (3-0, 79e). Une belle récompense pour l'ailier marseillais, encore auteur d'un gros match. Grâce à cette victoire, l'OM s'empare provisoirement de la 5e place du classement et revient à 2 petits points du 4e, Lyon, qui compte toutefois deux matchs de moins. Le club phocéen sera européen la saison prochaine s'il continue ainsi. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+