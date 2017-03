PSG : Matuidi-Verratti, le club allume L'Equipe

Ces dernières heures, L'Equipe a révélé une rumeur selon laquelle les milieux de terrain du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi (29 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) étaient sortis en boîte de nuit lors d’une soirée organisée par Puma lundi soir, soit deux jours avant le 8e de finale retour perdu à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions. Une information erronée selon le club de la capitale, qui a sèchement taclé le quotidien sportif à ce sujet.

"Blaise Matuidi et Marco Verratti en boîte de nuit à deux jours du match à Barcelone ? C’est insulter leur professionnalisme et leur club. Une défaite n’autorisera jamais à répandre les rumeurs les plus malveillantes. Honte à ceux - souvent L’Équipe - qui les diffusent sans même vérifier leurs "informations". Aucune crédibilité", a communiqué l'institution parisienne sur les réseaux sociaux.