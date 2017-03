Barça-PSG : l'Allemagne démonte son arbitre

Alors que Marca annonçait jeudi sa possible sanction suite à sa prestation plus que moyenne lors de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (1-6) en Ligue des Champions (voir ici), Deniz Aytekin ne trouvera pas de réconfort en Allemagne. En effet, l'arbitre s'est fait littéralement massacrer par les médias locaux, scandalisés par certaines de ses décisions.

"Aytekin a facilité la remontada du Barça. Il a eu beaucoup de problèmes à contrôler le match durant les dernières minutes. Le deuxième penalty n’existait pas et le premier est discutable. Comme toujours, le favori a eu la chance de son côté au bon moment, a critiqué le média Der Tagesspiegel. De son côté, le journal Tagesanzeiger s'est montré bien plus virulent. Deniz Aytekin, le vrai héros de Barcelone. Deniz Aytekin est le héros solitaire du Camp Nou. L’homme sans qui le miracle de Barcelone n’aurait pas été possible."

Des réactions très violentes pour l'homme en noir.