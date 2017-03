PSG : Matuidi et le souvenir de Chelsea... « Par Youcef Touaitia - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la correction subie à Barcelone (1-6) mercredi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, une question revient dans toutes les bouches : les Parisiens étaient-ils prêts mentalement pour cette rencontre ? Si après coup, on peut en douter au regard de la prestation cataclysmique des joueurs de la capitale, deux vidéos relayées par la chaîne Bros. Stories sur YouTube soulèvent de nombreuses questions. En effet, quatre joueurs du PSG ont débattu du match en Catalogne dans un restaurant à Paris quelques jours avant le fiasco : Thomas Meunier, Blaise Matuidi, Marco Verratti et Julian Draxler. Alors que l'Italien a lancé un débat sur le scénario "idéal" du match au Camp Nou, les avis ont divergé. Surtout, c'est l'anecdote de l'international tricolore qui est intéressante à analyser. L'ancien Vert a ainsi rappelé qu'en 2014, Paris avait abordé le quart de finale retour à Chelsea avec la confiance au maximum. Et pour cause, les champions de France avaient remporté la manche aller 3-1. De l'aveu de Matuidi, "On a gagné 3-1 à domicile. 3-1 franchement, tu te dis 3-1 c'est fini, t'es qualifié". Finalement, Paris s'était incliné 0-2 à Stamford Bridge, pris de peur selon le Français. Une remarque qui ouvre le débat : quoi qu'ils puissent dire, les Parisiens se sont-ils vus trop beaux avant ce choc avec quatre buts d'avance ? Étaient-ils trop confiants ou bien tétanisés par une éventuelle remontada annoncée par les Barcelonais ? La peur de vivre le même scénario qu'à Chelsea a-t-elle coupé les jambes des Parisiens ? Quand Matuidi se rappelait du scénario catastrophe à Chelsea en 2014

