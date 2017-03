Barça-PSG : les mots d'Emery à la mi-temps « Par Youcef Touaitia - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un génie après la victoire à l'aller (4-0), l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est pris les pieds dans le tapis mercredi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Barcelone (1-6). Pourtant habitué aux grandes joutes européennes, le triple vainqueur en titre de la Ligue Europa s'est complètement déchiré sur cette rencontre, en attestent ses propos à la pause alors que le club de la capitale perdait 0-2. "Ecoutez-moi !! Même si dans ma carrière, je n'ai joué qu'en deuxième division, j'ai plus d'expérience que vous. Alors, écoutez-moi !!", a lancé l'Ibère énervé à ses joueurs selon L'Equipe. Des propos qui témoignent de la panique générale dans les rangs parisiens et finalement peu surprenants au regard du résultat final. Toujours est-il qu'Emery, désireux de voir son bloc remonter après la pause, n'a pas encore expliqué pourquoi il a choisi de bétonner en incorporant Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak en seconde période, envoyant un très mauvais signal à ses joueurs. Toujours est-il qu'Emery, désireux de voir son bloc remonter après la pause, n'a pas encore expliqué pourquoi il a choisi de bétonner en incorporant Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak en seconde période, envoyant un très mauvais signal à ses joueurs.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+