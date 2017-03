Celta : le héros Beauvue savoure !

Celta : le héros Beauvue savour e ! « Par Romain Lantheaume - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Des nouvelles de Claudio Beauvue (28 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) ! En difficulté depuis plus d’un an avec son passage raté à l’Olympique Lyonnais puis sa rupture du tendon d’Achille en avril dernier, l’attaquant du Celta Vigo savoure enfin sa revanche ! Jeudi, pour son deuxième match seulement depuis son retour sur les terrains, l’ancien Guingampais est entré en jeu à la 78e minute avant de donner la victoire sur le fil 12 minutes plus tard au club galicien face à Krasnodar (2-1) en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Pour sa plus grande joie ! "J’ai célébré ce but avec beaucoup de joie et de bonheur pour tous les mois où j’ai été arrêté, c’est un beau jour", s’est exclamé le Guadeloupéen après la rencontre dans des propos rapportés par La Voz de Galicia. Un but forcément inscrit de la tête par Claudio "Air" Beauvue ! Un but forcément inscrit de la tête par Claudio "Air" Beauvue !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+