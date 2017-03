Barça : Rio Ferdinand voit grand pour Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Héros du FC Barcelone et bourreau du Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (25 ans, 34 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) a réalisé un match sensationnel face au club de la capitale (6-1), mercredi soir en Ligue des Champions. De l'avis de Rio Ferdinand, le Brésilien n'est plus très loin de prendre le relais de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en tant que meilleur joueur du monde. "Il a été le meilleur joueur sur le terrain. Il est l’héritier du trône de Cristiano Ronaldo et Messi. Neymar a pris ses responsabilités", a assuré le consultant anglais dans des propos relayés par le Daily Mail. Si les deux superstars ont encore quelques années devant eux, l'Auriverde a tout pour trôner sur le football mondial dans un futur très proche.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+