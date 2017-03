OM : Payet en veut aux dirigeants de West Ham « Par Romain Lantheaume - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au cours du mercato hivernal, l’ailier Dimitri Payet (29 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a engagé un bras de fer avec West Ham afin de rejoindre l’Olympique de Marseille. S’il a finalement obtenu gain de cause, le Tricolore en veut toujours à ses dirigeants, qui ont selon lui eu tendance à le surcoter sur le marché des transferts depuis son bel Euro 2016. "J'aurais pu aller au bras de fer déjà l'été dernier. Le mois d'août a été mal géré, a révélé le Réunionnais ce vendredi dans les colonnes de L’Equipe. Quand on annonce vouloir 100 millions d’euros... S'il y avait des clubs intéressés, les négociations n'ont pas dû aller bien loin. C'est à cause de ça aussi que j'en veux aux dirigeants de West Ham." Confrontés à l’intransigeance du Français, les patrons des Hammers ont pourtant bien dû se résoudre à le transférer à l’OM cet hiver. Confrontés à l’intransigeance du Français, les patrons des Hammers ont pourtant bien dû se résoudre à le transférer à l’OM cet hiver.

