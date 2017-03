PSG : Ancelotti rôde pour Verratti « Par Youcef Touaitia - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’il a répété à de maintes reprises qu’il souhaite continuer l’aventure au Paris Saint-Germain (voir ici), le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison), meurtri par l’échec cuisant à Barcelone (1-6) mercredi soir, lors du 8e de finale de la Ligue des Champions, pourrait être tenté par un départ. C’est tout du moins ce qu’annonce Sport Mediaset ces dernières heures. Le média italien nous informe que l’entraîneur Carlo Ancelotti, très proche du Parisien, souhaiterait profiter du climat terrible qui entoure le club de la capitale pour l’attirer au Bayern Munich. Bien évidemment, les dirigeants franciliens ne céderont pas leur joyau, encore moins dans une période aussi critique. Mais il ne faudra pas non plus sous-estimé les répercussions d’un tel choc car les Parisiens l’ont appris à leurs dépens, tout va très vite dans le football... Bien évidemment, les dirigeants franciliens ne céderont pas leur joyau, encore moins dans une période aussi critique. Mais il ne faudra pas non plus sous-estimé les répercussions d’un tel choc car les Parisiens l’ont appris à leurs dépens, tout va très vite dans le football...

