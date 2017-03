Man Utd : une légende du club défend Pogba « Par Youcef Touaitia - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 105 millions d’euros à la Juventus Turin l'été dernier, le milieu de terrain Paul Pogba (23 ans, 39 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) ne fait toujours pas l’unanimité sous les couleurs de Manchester United. Que le Français se rassure, une légende des Red Devils a volé à son secours : Ryan Giggs. "Je n'ai jamais vu un joueur de vingt-trois ans dominer des matchs durant une saison complète. Les gens parlent beaucoup du prix que Manchester a payé, mais il va devenir un très grand milieu de terrain, je n'en ai aucun doute, a confié le Gallois dans des propos relayés par la presse anglaise. Il a de nouveau marqué 7 ou 8 buts cette saison, c'est rare pour un milieu de son âge. Manchester United l'a payé cher, on le juge par rapport à son prix mais il a été bon. Les gens devraient le laisser un peu tranquille." A bientôt 24 ans, Pogba dispose déjà d’un CV que beaucoup de joueurs bien plus âgés aimeraient probablement détenir. A bientôt 24 ans, Pogba dispose déjà d’un CV que beaucoup de joueurs bien plus âgés aimeraient probablement détenir.

