Barça : Mathieu assume son doigt d'honneur Par Romain Lantheaume - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, dans les minutes qui ont suivi la remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (6-1), le défenseur polyvalent des Blaugrana, Jérémy Mathieu (33 ans, 1 apparition en LdC cette saison), a provoqué la polémique en raison d’une photo où il célèbre la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions par un doigt d’honneur (voir ici). Un geste assumé par le Français. "A la base on a pris 10-15 photos ensemble. Au début il manquait des joueurs et on rigolait sur ça. Neymar dit : ‘venez, on envoie un truc à Kurzawa et Rabiot par rapport à leur photo de l’aller’. J’ai beaucoup de respect pour Paris, leurs supporters ou le club. (...) C’était un petit délire juste comme ça", a soutenu l’ancien Sochalien sur les ondes de la radio RMC. "C’était le portable de Mascherano, il s’est trompé de photo. Si vous regardez bien, Suarez et Rakitic ont mis la même et je ne fais pas de doigt d’honneur. Mascherano s’est trompé, on en a parlé ce matin et je lui ai dit de regarder quand il met quelque chose. (...) Je m’en fous un peu des conséquences, c’était notre délire au début", a ajouté le Catalan, qu’on a connu plus intelligent que sur ce coup-là… "C’était le portable de Mascherano, il s’est trompé de photo. Si vous regardez bien, Suarez et Rakitic ont mis la même et je ne fais pas de doigt d’honneur. Mascherano s’est trompé, on en a parlé ce matin et je lui ai dit de regarder quand il met quelque chose. (...) Je m’en fous un peu des conséquences, c’était notre délire au début", a ajouté le Catalan, qu’on a connu plus intelligent que sur ce coup-là…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+