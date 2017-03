OM : West Ham, Payet n’en pouvait plus « Par Romain Lantheaume - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En janvier, l’ailier Dimitri Payet (29 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est revenu à l’Olympique de Marseille pour 29,3 millions d’euros au terme d’un long bras de fer avec West Ham. S’il a effectué un choix du cœur et guidé par des considérations familiales, le Réunionnais affirme également qu’il ne supportait plus sa situation chez les Hammers, alors englués dans le bas du classement de la Premier League. "Je n'avais plus envie de jouer les derniers rôles en Premier League. Notre façon d'aborder les matchs, le système défensif mis en place, ne me plaisaient pas. Avec un 5-4-1 devant notre surface je pouvais avoir toutes les libertés du monde, c'était compliqué de m'exprimer. On peut dire que je m'embêtais, oui. Je traversais les matchs sans prendre de plaisir, a taclé le Tricolore ce vendredi dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Je me suis dit que je n'aurais plus de marge de progression. Au contraire, je risquais de régresser. Il fallait un autre challenge." A l’OM, Payet retrouve progressivement la joie de jouer en même temps qu’une forme optimale. A l’OM, Payet retrouve progressivement la joie de jouer en même temps qu’une forme optimale.

