Lyon : la lucidité de Lacazette Par Youcef Touaitia - Le 09/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un magnifique but face à l'AS Rome (4-2) ce jeudi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa, l'attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 33 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) a offert à l'Olympique Lyonnais une confortable avance avant la manche retour, prévue dans une semaine. Malgré cette brillante victoire, le Gone se veut vigilant. "On a affronté une très grosse équipe romaine qui nous a embêtés en première période. Mais on a su revenir avec beaucoup de sérieux dans la deuxième, a confié le Tricolore en zone mixte. Il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas penser que nous sommes qualifiés." Un discours très sage de Lacazette. Un discours très sage de Lacazette.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+