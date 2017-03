C3 : Lyon 4-2 Roma (fini) Par Youcef Touaitia - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené à la pause, l’Olympique Lyonnais a pris le dessus sur l’AS Rome (4-2) ce jeudi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa. Mis sous pression par des Romains très agressifs, les Lyonnais trouvaient la faille sur leur première occasion par Diakhaby, à la réception d’un coup franc de Valbuena (1-0, 8e). Surpris, les Giallorossi réagissaient bien et poursuivaient leur domination qui finissait par payer. Sur une erreur monumentale de Diakhaby, qui glissait à 30 mètres de son but, Salah ne se faisait pas prier pour aller tromper Lopes avec plein de sang-froid (1-1, 20e). Un but qui faisait mal aux hommes de Bruno Genesio, qui s’ils continuaient d’attaquer, s’exposaient aux contres supersoniques des visiteurs. Ces derniers poussaient fort après la demi-heure de jeu et finissaient par prendre l’avantage sur un énorme coup de tête de Fazio, parfaitement servi par De Rossi (1-2, 33e). Emmenée par un Nainggolan extraordinaire, la Louve gérait dès lors et maîtrisait parfaitement les débats jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Tolisso relançait les siens après une action exceptionnelle avec Lacazette (2-2, 47e). Bien plus tranchants, les Rhodaniens obligeaient les partenaires de Manolas à reculer, mettant à contribution Alisson à de nombreuses reprises, notamment sur deux superbes frappes de Lacazette et Valbuena. Très appliquée lors des 45 premières minutes, la formation transalpine était méconnaissable lors du second acte et subissait les assauts de l’OL. A peine entré, Fekir illuminait le Parc OL après un festival dans la défense adverse conclue par une frappe limpide (3-2, 74e). Une réalisation tout simplement géniale ! A la recherche du quatrième but, les Lyonnais acculaient les joueurs de la Roma, à côté de la plaque. Manolas aurait même dû écoper d’un carton rouge pour un second carton jaune suite à une faute sur Lacazette. Finalement, le buteur tricolore, monstrueux depuis le retour des vestiaires, expédiait un missile téléguidé dans la lucarne droite d’Alisson (4-2, 90e+3). Exceptionnels Lyonnais ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

