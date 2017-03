LdC : les 5 faits de jeu défavorables au PSG Par Youcef Touaitia - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Honteusement éliminés des 8es de finale de la Ligue des Champions par le FC Barcelone (1-6) mercredi soir, les joueurs du Paris Saint-Germain vont devoir se relever après avoir vécu la pire soirée européenne de l’histoire du football français. S’ils ont complètement déjoué au Camp Nou, les protégés d’Unai Emery n’ont pas vraiment été aidés par l’arbitrage de Deniz Aytekin. Bien évidemment, ces faits de jeu n’expliquent pas complètement une telle déroute, mais cinq actions durant cette partie peuvent donner d’énormes regrets aux champions de France. 1. La main de Mascherano : menés depuis la 3e minute après l’ouverture du score de Luis Suarez, les Parisiens tentent de se projeter vite vers l’avant pour échapper à l’incroyable étreinte catalane. Sur sa première percée dans le couloir gauche, Julian Draxler parvient à reprendre le ballon avant qu’il ne sorte des limites du terrain. Sauf que sur sa remise en retrait, l’Allemand voit Javier Mascherano toucher le ballon de la main. Une première action litigieuse qui aurait pu offrir un penalty aux Parisiens puisque l’Argentin n’avait pas la main collée au corps sur son tacle. 2. Piqué échappe à l’expulsion : deux minutes après avoir encaissé un but largement évitable de Kurzawa contre son camp, les Franciliens repartent de l’avant pour inscrire ce petit but qui ferait tant de bien au moral. Servi dos au but à une trentaine de mètres du but catalan, Edinson Cavani parvient à contourner Gerard Piqué, qui l’accroche, l’empêchant de filer seul vers Marc-André ter Stegen. Une faute évidente qui aurait pu, dû, aboutir sur un carton jaune pour l’international espagnol, déjà averti quelques minutes plus tôt. L’arbitre allemand, qui n’a pas bronché sur ce fait de jeu, s’est même permis d’avertir l’Uruguayen, fou de colère, pour contestation. 3. Le penalty obtenu par Neymar : bien plus tranchants qu’en première période, les Parisiens démarrent le second acte pied au plancher. Sauf que sur la première incursion catalane dans le camp francilien, Andrés Iniesta, d’une passe magnifique, parvient à lancer Neymar. Le Brésilien, qui avait un temps de retard sur Thomas Meunier, passe devant le Belge, qui a perdu ses appuis sur cette action, empêchant involontairement le Blaugrana, malin sur le coup, de se présenter face à Kevin Trapp. Alors que l’arbitre de la rencontre a initialement donné un renvoi des six mètres au PSG, l’Allemand a finalement décidé de désigner le point de penalty, sur les conseils de son assistant présent dans la surface de réparation. Une action litigieuse sur laquelle Deniz Aytekin aurait pu ne pas siffler un penalty, même si celui-ci n’est pas scandaleux. Mais c’est surtout son changement de décision qui fait débat ici. 4. Le penalty oublié sur Di Maria : on joue la 85e minute quand Angel Di Maria, parfaitement lancé en profondeur, se présente devant ter Stegen avec l’espoir d’enfoncer un deuxième but, synonyme de qualification pour le PSG. Sauf que l’Argentin titube et manque de lucidité dans son dernier geste, ratant complètement le cadre. Alors qu’El Fideo aurait également pu servir Cavani sur sa droite, et qu’il a très mal joué le coup, la faute de Mascherano, qui a taclé son compatriote par derrière, paraît pourtant évidente. Même le Catalan, assez honnête, a avoué après le match avoir fauché le Parisien. Pas assez au goût de l’homme en noir. 5. Le penalty obtenu par Suarez : dans le temps additionnel, à 1-4, les Barcelonais jettent tout dans la bataille. Quitte à se jeter eux-mêmes. Habitué à se faire remarquer dans tous les bons et mauvais coups, Suarez réussit à obtenir un penalty pour une légère poussette de Marquinhos. A vitesse réelle, le contact semble évident, sauf qu’au ralenti, on se rend compte que l’Uruguayen joue parfaitement le coup, se jetant assez pour laisser croire à un mauvais geste du défenseur brésilien. Son geste de la main, simulant un coup sur le haut du corps de l’Auriverde, le fait presque mentir. Et vous, quelles décisions de l’arbitre regrettez-vous ? Y a-t-il d’autres faits de jeu qui ont désavantagé le Paris Saint-Germain mercredi soir ? Et vous, quelles décisions de l’arbitre regrettez-vous ? Y a-t-il d’autres faits de jeu qui ont désavantagé le Paris Saint-Germain mercredi soir ?

