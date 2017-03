Lyon : le projet de Mateta Par Eric Bethsy - Le 09/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Apparu une seule fois en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Jean-Philippe Mateta (19 ans) n’est pas inquiet. Arrivé en septembre dernier, l’ancien joueur de Châteauroux se laisse du temps pour progresser et frapper à la porte de l’équipe première. "Il y a eu un décalage entre les attentes du grand public, à savoir une vraie doublure à Lacazette, et la programmation faite pour le joueur, a expliqué son agent Pascal Elbaz à Foot Mercato. C’est un projet sur le long terme, et le président Aulas fait des investissements réfléchis. S’il décide de prendre Mateta pour 5 M€, c’est qu’il sait que le potentiel est très important. Si ça doit prendre un an ou deux avant qu’il explose, ce n’est pas un problème." Rappelons que l’avant-centre avait été recruté en tant que joker à un moment où le secteur offensif de l’OL était touché par plusieurs blessures. Rappelons que l’avant-centre avait été recruté en tant que joker à un moment où le secteur offensif de l’OL était touché par plusieurs blessures.

