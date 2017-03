UEFA : l'arbitre de Barça-PSG sanctionné ?

UEFA : l'arbitre de Barça-PSG sanctionn é ? « Par Youcef Touaitia - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà une information qui pourrait consoler les supporters du Paris Saint-Germain... ou leur donner encore un peu plus de regrets. Pointé du doigt pour ses décisions contestables lors de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (6-1) mercredi soir en Ligue des Champions, l'arbitre Deniz Aytekin se retrouve dans le viseur de l'UEFA. Selon Marca, l'Allemand sera sanctionné par l'UEFA et n'arbitrera plus un match européen cette saison ! En effet, Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage auprès de l'instance continentale, n'aurait pas du tout apprécié la prestation de l'homme de 38 ans et pourrait donc le punir suite à ses choix douteux sur certaines actions, indique le quotidien espagnol.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+