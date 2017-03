EdF : Jallet croit toujours aux Bleus

De nouveau titulaire avec l'Olympique Lyonnais après une longue période d'absence, le latéral droit de Christophe Jallet (33 ans, 7 matchs en L1 cette saison) se veut ambitieux. En effet, le Gone estime qu'il a encore ses chances de retrouver l'équipe de France dans un futur proche.

"J’ai moins de chances que d’autres, je le sais, après six mois sans jouer. Depuis l’Euro, trois joueurs ont été utilisés à mon poste, Sidibé, Corchia et Sagna. Le plus important déjà est d’avoir pu enchaîner sept matchs d’affilée avec mon club. Mais je ne dirai jamais non aux Bleus", a assuré l'ancien Parisien pour Le Progrès.

Cela risque d'être compliqué pour Jallet, qui n'a plus vraiment ses jambes de 20 ans...