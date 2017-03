Monaco : Wenger compare Mbappé à Henry « Par Romain Rigaux - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une superbe saison avec l'AS Monaco, le jeune attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 20 apparitions et 9 buts en L1 cette saison) est souvent comparé à Thierry Henry. Et justement, l'ancien coach de ce dernier à Arsenal, Arsène Wenger, est d'accord avec cette comparaison. "Mbappé me rappelle un peu un jeune Thierry Henry avec le même regard malin, les mêmes qualités d'intelligence dans les déplacements et de félinité dans la finition. Je pense que c'est un talent exceptionnel qui est promis à un super avenir. Tous ces jeunes sont très tôt sous les convoitises des grands clubs", a indiqué l'entraîneur des Gunners. Nul doute qu'Arsenal se positionnera pour tenter de récupérer le Monégasque. Nul doute qu'Arsenal se positionnera pour tenter de récupérer le Monégasque.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+