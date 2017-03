Barça-PSG : les réactions des lecteurs

Le Paris Saint-Germain a vécu un véritable naufrage sur la pelouse du FC Barcelone (6-1) mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ces dernières heures, les lecteurs de Maxifoot ont été nombreux à partager leur déception après ce fiasco.

"Inimaginable... Incompréhensible, 4 cadeaux, on ne mérite pas de passer sur le retour, on aurait dû tuer le match sur l'occasion de Di Maria, on ne l'a pas fait", écrit Arthur Badabim. "La honte ! La honte ! La honte !", lance Marlon Debrando. "Dire humiliation n'est même pas suffisamment fort pour définir ce qu'ont subit les Parisiens. J'ai honte de la manière dont cette équipe a représenté le maillot du PSG ce soir", lâche Kendall Ginsbach.

"Suis juste KO debout. On est la honte du football français", lance Sirhugues Pierre. "Le plus grand fiasco du football français ? Certains le diront, n'oubliez pas le match sublime à l'aller quand même, et si le match de ce soir est historique et il l'est c'est aussi grâce au sublime match aller", rappelle Gael Pwet. "Plus que le Barça, c'est vous qui avez cru en ce renversement de situation, au point que vous l'avez provoqué. Votre énorme victoire au Parc, vous a fait peur au lieu de vous donner une confiance méritée", s'insurge Pierre Carvas.

