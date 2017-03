Bayern : Xabi Alonso va raccrocher !

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso (35 ans, 19 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison) dispute sa dernière saison. Le milieu de terrain du Bayern Munich a annoncé qu'il prendra sa retraite à l'issue de l'exercice.

"Je l'ai vécu. Je l'ai aimé. Adieu magnifique jeu", a posté l'Espagnol sur Twitter. L'ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid a notamment remporté deux Ligues des Champions (2005 et 2014), une Coupe du monde (2010) et deux Euros (2008 et 2012).