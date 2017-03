PSG : les NOTES salées du PSG face au Barça !

Première équipe éliminée en Ligue des Champions après une victoire 4-0 à l’aller, le Paris Saint-Germain a concédé une énorme désillusion en s’effondrant 6-1 sur le terrain du FC Barcelone mercredi en 8e de finale retour. Forcément, la rédaction de Maxifoot a sanctionné les Franciliens, coupables de grossières erreurs individuelles, en leur attribuant des notes très basses.

Catastrophiques, Kevin Trapp, qui "se troue d’entrée", et le "fiasco" Marquinhos, fautif sur 3 des 6 buts encaissés, mais aussi Angel Di Maria (entré en cours de jeu) peuvent difficilement faire pire. Ils sont sanctionnés d’un zéro pointé !

Au milieu de terrain et en attaque, les notes ne volent pas bien plus haut, fluctuant entre 2 et 3, même pour le buteur Cavani, également auteur du but de l'espoir mais aussi d’un gros raté et crédité d’un 3/10. Tout l’inverse d’un Neymar stratosphérique et élu homme du match avec un 10/10 !

