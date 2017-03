PSG : une stat hallucinante pour Trapp...

Après la terrible statistique des Parisiens en fin de match (voir la brève de 10h14), d'autres chiffres reflètent le calvaire vécu par les joueurs du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Barcelone (1-6), mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Avec 50 ballons touchés, le gardien Kevin Trapp est le Parisien qui a touché le plus de ballons... Incroyable ! Et on ne compte pas les six ballons qu'il est allé chercher au fond de ses filets...

Pourtant habitué à dominer ses adversaires et à confisquer le cuir, le PSG a totalement déjoué au Camp Nou. Derrière, on retrouve Marco Verratti avec seulement 48 ballons touchés, tout comme Marquinhos.