Arsenal : Sanchez, Walcott contredit Wenger « Par Romain Lantheaume - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Laissé sur le banc au coup d’envoi du match face à Liverpool (1-3) samedi en Premier League, l’attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) a fait les frais d’un choix tactique d’après son entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger. Une version qui ne colle pas avec celle avancée par la presse anglaise qui évoquait une sanction consécutive à des tensions entre le Chilien et ses coéquipiers à l’entraînement (voir ici). D’ailleurs, contrairement à ce qu’affirmait son coach, l’ailier des Gunners, Theo Walcott (27 ans, 20 matchs et 8 buts en Premier League cette saison), a reconnu qu’un incident a eu lieu avec le Sud-Américain. "Vous ne voyez pas souvent ce genre de choses à Arsenal. Des choses se sont produites à l'entraînement, elles doivent rester dans l’intimité du vestiaire. Les joueurs et le staff ne doivent pas sortir ce genre d’information. Nous sommes tous ensemble, on ne peut pas se battre les uns contre les autres. Je ne veux pas trop entrer dans cette histoire", a raconté l’Anglais dans les colonnes du Telegraph. De retour dans le onze de départ mardi contre le Bayern Munich (1-5) en Ligue des Champions, Sanchez a eu beaucoup de mal… De retour dans le onze de départ mardi contre le Bayern Munich (1-5) en Ligue des Champions, Sanchez a eu beaucoup de mal…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+