PSG : "inexcusable" pour Ménès « Par Romain Rigaux - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pourtant grand favori après sa large victoire à l'aller (4-0), le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des Champions par le FC Barcelone mercredi soir en s'inclinant 6-1 en 8e de finale retour. Comme pour de nombreux supporters parisiens et français, le journaliste Pierre Ménès est désabusé. "C’est une contre-performance inexplicable, inexcusable et historique. Les Catalans n’ont pas eu à sortir un match dantesque. Il leur a suffi d’y croire. Au moment du tirage au sort, que le PSG soit éliminé par Barcelone relevait d’une certaine logique. Mais là, les circonstances rendent la chose totalement anormale. C’est un coup d’arrêt monstrueux pour Paris. Comment le club va-t-il se relever de ça, lui qui ne satisfaisait pas de ses places en quart de finale les trois saisons passées et qui se fait sortir dès les huitièmes cette saison, avec un scénario qui va laisser des traces et sans doute remettre en cause les choix et le travail d’Emery ?", s'interroge le consultant de Canal+ sur son blog. Les prochains jours s'annoncent difficiles dans la capitale. Les prochains jours s'annoncent difficiles dans la capitale.

