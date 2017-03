PSG : M. Verratti - "on a la honte" « Par Romain Rigaux - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a vécu un véritable cauchemar mercredi soir sur la pelouse du Camp Nou. Malgré sa large victoire à l'aller (4-0), le club de la capitale est éliminé de la Ligue des Champions après une terrible défaite face au FC Barcelone (1-6) en 8es de finale retour. Pour Marco Verratti (24 ans, 7 matchs en LdC cette saison), c'est un sentiment de honte qu'éprouvent les Parisiens. "On savait qu'avec le Barça, ce n'est jamais fini, même à la 88e minute. C'est Neymar qui les relance avec un but phénoménal. C'est dur pour nous et pour tous ceux qui aiment le PSG. On doit être des hommes. On a la honte aujourd'hui. Il ne faut pas penser que les joueurs ne sont pas attachés à leur équipe sous prétexte qu'ils gagnent beaucoup d'argent", a confié le milieu de terrain parisien dans des propos rapportés par L'Equipe. Le PSG cherchera à rebondir dès dimanche (21h) sur la pelouse de Lorient. Le PSG cherchera à rebondir dès dimanche (21h) sur la pelouse de Lorient.

