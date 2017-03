PSG : T. Silva se paie L. Suarez !

PSG : T. Silva se paie L. Suare z ! « Par Romain Lantheaume - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Véritable poison pour la défense du Paris Saint-Germain, l’attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez (30 ans, 7 matchs et 3 buts en LdC cette saison), a légèrement été accroché par le défenseur central Marquinhos (22 ans, 8 matchs en LdC cette saison) dans les dernières minutes du 8e de finale retour de la Ligue des Champions (6-1) mercredi pour obtenir un penalty injustifié d’après le capitaine francilien, Thiago Silva (32 ans, 7 matchs en LdC cette saison). "Si je parle de l’arbitrage, ça ne changera rien. Le Barça est qualifié, même si pour moi, il n’y avait pas penalty. Suarez a cherché à tomber dans la surface pendant tout le match. L’arbitre n’a rien dit, a taclé le défenseur central en zone mixte. Mais c’est plus facile de donner un penalty que de lui mettre un carton rouge. Ce n’est pas une excuse mais... Critiquer l’arbitrage ne changera rien au résultat du match." S’il est vrai que cette action est litigieuse, il y a bien contact entre Marquinhos et l’Uruguayen et celui-ci joue bien le coup pour obtenir le penalty… S’il est vrai que cette action est litigieuse, il y a bien contact entre Marquinhos et l’Uruguayen et celui-ci joue bien le coup pour obtenir le penalty…

