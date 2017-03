Barça : Neymar a sorti le "match de sa vie" « Par Romain Lantheaume - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Noté 10/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir l’article ici), l’ailier Neymar (25 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a été le grand artisan de la remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (6-1) mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le Brésilien est conscient d’avoir brillé. "C'est le meilleur match que j'ai joué dans ma vie. Pour tout ce qu'il signifie, pour tout ce que nous avons vécu et parce que c'est une bonne période pour moi, a souligné l’Auriverde après la rencontre. Je sais que nous avons écrit l'histoire, une équipe comme celle-ci est capable de tout. La qualification semblait perdue, donc, nous avons joué sans pression, avec joie, en donnant tout pour marquer. C'est ce qui a fait la différence au niveau mental." Avec un doublé, un penalty obtenu et une passe décisive, l’ancien joueur de Santos aura précipité le naufrage des champions de France en titre. Avec un doublé, un penalty obtenu et une passe décisive, l’ancien joueur de Santos aura précipité le naufrage des champions de France en titre.

