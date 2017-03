PSG : et pourtant, le Barça n'y croyait plus !

PSG : et pourtant, le Barça n'y croyait plu s ! « Par Romain Lantheaume - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ballottage très défavorable après sa défaite 4-0 à l’aller, le FC Barcelone a fait sauter la banque en renversant la vapeur 6-1 contre le Paris Saint-Germain mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Après le but pour le PSG d’Edinson Cavani à la 62e minute, les Blaugrana devaient pourtant marquer trois fois pour surmonter leur handicap. Aux dires de Marco Verratti (24 ans, 7 matchs en LdC cette saison), les Catalans n’y croyaient plus à ce moment-là. "Avec le but d'Edi, on a gagné en tranquillité. J'ai alors parlé aux joueurs du Barça, ils m'ont dit que c'était fini", a révélé le milieu de terrain francilien dans des propos rapportés par L’Equipe. Sauf que le champion d’Espagne a marqué trois buts dans les sept dernières minutes pour signer une remontada historique ! Sauf que le champion d’Espagne a marqué trois buts dans les sept dernières minutes pour signer une remontada historique !

