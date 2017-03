Barça : Piqué annonce des bébés dans 9 mois !

Barça : Piqué annonce des bébés dans 9 moi s ! Par Damien Da Silva - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La nuit s'annonce folle du côté de Barcelone ! Après la remontada historique du club catalan face au Paris Saint-Germain (0-4, 6-1) en 8es de finale de la Ligue des Champions, les Blaugrana vont bien évidemment célébrer ce succès incroyable. Et le défenseur central du champion d'Espagne en titre Gérard Piqué (30 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) a réalisé une prédiction sympathique en zone mixte. "Les hôpitaux devront embaucher plus de sages-femmes dans neuf mois, beaucoup de Barcelonais feront l'amour ce soir ! Moi, je m'en fou d'avoir entraînement demain, je vais faire la fête", a lancé l'international espagnol, fou de joie. Un baby boom sera donc attendu en Catalogne début décembre ! Et en honneur du héros de la soirée, le prénom Neymar devrait se répandre à Barcelone... Un baby boom sera donc attendu en Catalogne début décembre ! Et en honneur du héros de la soirée, le prénom Neymar devrait se répandre à Barcelone...

