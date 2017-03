PHOTO : l'énorme troll de Neymar au PSG !

PHOTO : l'énorme troll de Neymar au PS G ! « Par Damien Da Silva - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain va faire des cauchemars avec Neymar (25 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison) ! Noté 10/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), l'attaquant du FC Barcelone a permis la qualification des siens lors des 8es de finale de la Ligue des Champions face au PSG (0-4, 6-1) en inscrivant notamment un doublé sur cette manche retour. Et en plus, le Brésilien a charrié sur les réseaux sociaux ! A l'occasion d'une story sur Instagram, Neymar a utilisé une photo publiée par le milieu parisien Adrien Rabiot, où ce dernier montrait 4 doigts en référence aux réalisations marquées par les Franciliens le 14 février dernier à l'aller. Sauf qu'en arrière-plan, son partenaire Layvin Kurzawa fait un 2 avec ses doigts... et 4+2, ça fait 6, comme le nombre de buts encaissés par le PSG au retour, et Neymar l'a bien remarqué en se marrant. L'énorme troll de Neymar au PSG !



