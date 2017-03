PSG : le coup de gueule de Meunier « Par Damien Da Silva - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain va avoir du mal à digérer une telle déroute... Éliminé de la Ligue des Champions en 8es de finale par le FC Barcelone (4-0, 1-6) après un match retour fou, le club de la capitale est passé à côté de ce grand rendez-vous. Une véritable honte pour le latéral droit francilien Thomas Meunier (25 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison). "On leur a donné le match dès le début, avec des buts incroyables, limite insolites. On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on a été mauvais aujourd'hui. Tu peux te qualifier en perdant 5-1 et le but qu'il ne faut pas prendre, on le prend. C'est vraiment incroyable. (...) C'est là qu'on voit qu'il manque un petit truc à Paris pour faire partie du groupe du Bayern, du Real, du Barça. (...) C'est difficile de trouver des explications, on est tombé sur un Barça qui n'avait rien à perdre et a joué le tout pour le tout. Nous, au lieu de rivaliser, on a acquiescé, on s'est laissé dominer, victimiser, cela a été un drôle de match", a fustigé le Belge. L'ambiance risque d'être pesante sur le chemin du retour pour les Parisiens... L'ambiance risque d'être pesante sur le chemin du retour pour les Parisiens...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+