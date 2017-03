Dortmund : Tuchel a "secoué" ses troupes !

Dortmund : Tuchel a "secoué" ses troupe s ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email s !" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Rapidement en tête au tableau d'affichage, le Borussia Dortmund a ensuite connu un gros coup de mou avant de dérouler 4-0 face au Benfica Lisbonne ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, validant son billet pour les quarts de finale. Le déclic pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 7 matchs et 7 buts en LdC cette saison) ? Le coup de gueule poussé par le coach Thomas Tuchel à la mi-temps, comme l'a expliqué l'attaquant. "On a très bien commencé, on a marqué très rapidement, ensuite on s'est un peu relâché je pense et à la mi-temps, le coach nous a un peu secoués, nous a dit d'aller chercher ce deuxième but, a raconté l'ancien Stéphanois au micro de beIN Sports. C'est ce qu'on a fait en deuxième période, on a su gérer les temps forts et les temps faibles et cela s'est bien passé." Il n'aura ensuite fallu que deux minutes aux Allemands pour inscrire deux buts et plier l'affaire à l'heure de jeu ! Il n'aura ensuite fallu que deux minutes aux Allemands pour inscrire deux buts et plier l'affaire à l'heure de jeu !

