PSG : N. Al-Khelaïfi - "c'est un cauchemar"

Un terrible choc. Après la victoire à l'aller (4-0), le Paris Saint-Germain a été surclassé par le FC Barcelone (1-6) ce mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Après l'élimination du club de la capitale, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi était totalement sonné devant les médias.

"Il y a trois semaines, on gagne 4-0 et là on perd 6-1... C'est vraiment très dur à accepter. En vérité, c'est même très très dur. Les joueurs sont comme moi. Tout le monde a fait le maximum mais on n'était pas au niveau. L'arbitre a aussi beaucoup aidé Barcelone mais on va l'accepter. C'est très difficile d'accepter mais on va le faire. C'est un cauchemar pour tout le monde", a déclaré le dirigeant qatari devant les médias.

Le PSG va mettre très longtemps pour digérer cet échec surréaliste...