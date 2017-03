VIDEO : la folle joie d'Emery !

Le but d'Edinson Cavani (30 ans, 8 matchs et 8 buts en LdC cette saison) a été, pendant un long moment et avant une fin de partie cauchemardesque, libérateur pour le Paris Saint-Germain. En souffrance sur ce match retour des 8es de finale face au FC Barcelone (1-6), le club de la capitale a cru faire un grand pas vers la qualification avec ce but à l'extérieur... De quoi faire exploser de joie les supporters parisiens, mais aussi le coach francilien Unai Emery ! Complètement fou, le technicien espagnol s'est lâché dans les bras de ses adjoints. La fin de la soirée a été bien plus triste...

La folle joie d'Unai Emery sur le but d'Edinson Cavani pic.twitter.com/NNppMz81An — LPNSM (@LaPelotaNSM) 8 mars 2017