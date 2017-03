PSG : P. Kluivert - "un très bon feeling" « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du FC Barcelone et désormais directeur du football du Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert était l'invité de Canal + avant le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes ce mercredi (20h45). Et le Néerlandais a annoncé la couleur avant cette partie. "Nous avons un très bon feeling ce soir, nous avons eu un bon entraînement hier sur la pelouse. Il faut jouer comme à 0-0, il ne faut pas laisser jouer le FC Barcelone et conserver notre jeu. Paris doit gagner ce soir", a assuré le dirigeant néerlandais. Brillant vainqueur à l'aller (4-0), le PSG marquerait encore un peu plus les esprits en s'imposant au Camp Nou. Brillant vainqueur à l'aller (4-0), le PSG marquerait encore un peu plus les esprits en s'imposant au Camp Nou.

